تساؤلات عديدة حول آلية التعامل مع المواعيد السابقة لعودة المنافسات الكروية بعد صدور قرار منع الحركة حتى 24 أكتوبر الحالي

متابعة ـ صالح البارحي:

■■ بدأت التساؤلات تظهر على السطح مرة أخرى في الوسط الرياضي المحلي، وذلك في أعقاب صدور القرارات الأخيرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث جاء ضمن هذه القرارات منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة اعتبارا من أمس وحتى يوم السبت 24 أكتوبر الحالي، الأمر الذي نتج عنه طرح العديد من التساؤلات خصوصا وأن الموعد المحدد سابقا لعودة منافسات المسابقات المحلية عبر استكمال ما تبقى من مباريات الموسم الماضي 2019/‏2020م تنطلق مساء الأربعاء 21 أكتوبر الحالي بالنسبة لمنافسات الدرجة الأولى، والجمعه 23 أكتوبر بالنسبة لدوري الأضواء، الأمر الذي أحدث إرباكا في رابطة الدوري العماني أولا وفي أروقة الأندية التي تواصل تدريباتها اليومية وخوض المباريات الودية استعدادا لاستكمال ما تبقى لها من منافسات.■■

نتائج منتظرة

بطبيعة الحال، فإن القرار أعلاه يأتي في شأن المصلحة العامة، وبأن المرحلة الحالية والقادمة بحاجة إلى تكاتف الجهود من جميع الأطراف لوقف انتشار فيروس كوورنا (كوفيد 19) والخروج بأقل الخسائر الممكنة بعد أن عاد الفيروس للظهور عبر موجة ثانية تصنف بأنها الأقوى، لذلك فإن القرارات الأخيرة ومن ضمنها منع الحركة خلال المرحلة المحددة ينتظر منها تحقيق نتائج أفضل عما نشاهده الآن في السلطنة، لذلك فإن مسألة استكمال منافسات الموسم الماضي ستكون مرهونة بنتائج هذه القرارات، فإما يتم السماح بذلك أو أن هناك قرارات أخرى يفرضها الواقع الذي ستفرزه نتائج هذين الأسبوعين، ويتم جدولة المباريات التي من المقرر لها أن تنطلق قبل نهاية فترة منع الحركة إلى يوم آخر يتم تحديده لاحقا، هذه الأمور كلها ستحدد على ضوء النتائج التي ستخرج بها اللجنة في نهاية المدة أعلاه.

سيناريوهات عديدة قد تظهر على السطح في الأيام القادمة، فإما يتم استكمال المنافسات أو يكون هناك قرار آخر قد يصدر من مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم على ضوء ما تقرره اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

استمرار التدريبات

تدريبات الأندية المعنية بالمنافسات المتبقية تتواصل دون توقف، حيث قامت الأجهزة الفنية بتغيير مواعيد التدريبات حتى تتناسب مع قرار توقيت منع الحركة، ومنح اللاعبين فرصة للوصول إلى منازلهم قبل ذلك الموعد، كما تم تغيير مواعيد المباريات الودية التي أقرتها الأندية في فترة سابقة بحثا عن الجاهزية التامة قبل صافرة بداية استكمال ما تبقى من مباريات الموسم الكروي 2019/‏2020م.

البعض ذهب إلى الآلية التي من الممكن أن يتم التعامل بها مع الفرق التي ستلعب الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى والأضواء على التوالي، حيث إنه من الممكن تعديل موعد انطلاق المباريات لتكون في فترة العصر بدلا من وقتها الحالي ليتم لعب الجولة الأولى في موعدها بدلا من تأجيلها لفترة أخرى، أو الحصول على استثناء في بقاء هذه المباريات بذات موعدها، مع العلم بأن هذه السيناريوهات كلها تعتمد على النتائج التي ستظهر للجنة خلال هذين الأسبوعين، وحينها لكل حادثة حديث.