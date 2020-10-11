ختام تصفيات بطولة الأندية للشطرنج للعموم والفئات العمرية

تنافس خلالها 220 لاعبا

اختتمت أمس التصفيات المؤهلة لبطولتي الأندية للعموم والفئات العمرية والتي تنظمها اللجنة العمانية للشطرنج إلكترونياً هذا العام بسبب جائحة كوفيد 19 ، على أن يتم تنفيذ النهائيات خلال الفترة من 12 – 15 أكتوبر 2020.

وأثبت نادي صلالة بطل النسخة الثانية أنه لن يتنازل عن اللقب، حيث تقدم للبطولة ب 3 فرق مطعمة بنجوم المنتخب في العموم والفتيات ، وهذا ما اثبتته التصفيات بصعود الفرق الثلاثة للنهائيات ، بينما تمكن الجار نادي مرباط من اقتناص المركز الأول في المجموعة الرابعة من نادي صلالة وربما هي إشارة واضحة عن قوة المنافسة القادمة بين الناديين في النهائيات والتي تقام لأول مرة عن بعد إلكترونياً ، علماً أن التصفيات أسفرت عن صعود ناديي صلالة أ والسويق من المجموعة الأولى ، وصلالة ب وصحم عن المجموعة الثانية ، بينما تمكن نادي البشائر (أزرق) والذي يمثله لاعبو المنتخب لفئة الناشئين من تعويض اخفاق الفريق الآخر البشائر أبيض بعد تصدره للمجموعة الثالثة بصحبة نادي النصر ، وفي منافسة شرسة لاقتناص صدارة المجموعة الرابعة تمكن نادي مرباط من اعتلاء المركز الأول بعد ازاحته للممثل الثالث لنادي صلالة ج والذي اكتفى بالصعود للنهائي في المركز الثاني في هذا المجموعة . بينما استطاع ناديا عبري أ ونادي عُمان من تحقيق المطلوب بأقل الخسائر من خلال الصعود للنهائيات والنظر للنهائيات بمستوى أكثر جاهزية.

شد وجذب

مواقف عديدة مرت بتصفية الفئات العمرية من حيث التنظيم وقدرة الأشبال والناشئين في التعامل مع البطولة بشقيها الفني والتقني والذي شكل تحدياً كبيراً للجنة الفنية ، حيث مثل هذه الفئة 16فريقاً يمثلون 14 نادياًهي محصلة الأندية التي أبدت مشاركتها في البطولة في نسختها الثانية بمجموع 80 لاعبا ناشئا تحت 16 سنة ، والتي تم توزيعها إلى 3 مجموعات صعد منها 10 فرق في المرحلة الثانية . التجربة المثيرة بين اللاعبين اسفرت عن تنافس مثير بين الأندية لتحقيق ما تصبو إليه من صعود للنهائيات من خلال تسهيل وتسخير كل الإمكانيات التي قد تواجه اللاعبين، من حيث التعامل مع البرامج المنفذة للبطولة وكذلك إلمام اللاعبين الصغار بالقواعد والقوانين الفنية للبطولات الالكترونية .

في الختام استطاعت أندية عبري وصلالة (ب) والبشائر أزرق من حسم المجموعة الاولى ، وفي المجموعة الثانية التي ضمت 6 أندية استطاعت أندية البشائر أبيض ومدحاء ” الحصان الأسود ” والرستاق والسلام من الصعود للنهائيات، حيث كانت المفاجأة نادي مدحاء ولاعبيه الصغار الذين أثبتوا عن جدارة أحقيتهم في تحقيق وصافة المجموعة وكذلك تطلعهم لما هو أبعد في النهائيات إن استمروا بذات الخطى. بينما تمكن نادي صلالة أ من حسم المجموعة الثالثة بسهولة بعد تحقيق الفوز في جميع الجولات ، وصعد معه للنهائيات ناديا الخابورة وأهلي سداب .

قيادة فنية وطنية

طاقم فني وطني متميز قاد البطولة في مرحلة الاعداد والتصفيات بسلاسة ويسر ، استطاع الفريق بقيادة الحكمين الدوليين مسلم الوضاحي وحمدان الهنائي من تسهيل تنظيم البطولة بشقيها التقني والفني بفضل اكتسابهما لخبرات فنية متراكمة في هذا النوع من البطولات وعاون الفريق نخبة من الحكام العُمانيين المتميزين وهم : سلطان الحراصي ، أحمد الخروصي ، بدر البلوشي ، يونس الراشدي ، عدنان الجهوري ، رقية البلوشية ، علياء السيابية ، خديجة القاسمية ، خديجة النجادي.

علماً أن البطولة تم تنفيذها عبر منصة Lichess الألكترونية وكذلك مراقبة الجولات واللاعبين عبر منصة Zoom، وذلك عبر مشاركة الكاميرا والصوت والشاشة وهو ذات النظام المعتمد حالياً للبطولات الدولية من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE .والهدف من إقامة البطولة تفعيل نشاط الأندية في لعبة الشطرنج والارتقاء بالمستويات الفنية للاعبين المحليين وخاصة فئة العموم والتي تشهد تنافساً فنياً قوياً بين أندية السلطنة في كرنفال شطرنجي سنوي يسعى فيه اللاعبون إلى رفع مستوياتهم الفنية والحصول على مراكز متقدمة في التصنيف الدولي وكذلك الاحتكاك وكسب الخبرات والعمل على كسب ثقة الأجهزة الفنية للمنتخب والتحضير للتنافس على شرف تمثيل السلطنة في الملتقيات الدولية القادمة .