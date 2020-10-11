في دورة رولان جاروس: اليافعة شفيونتيك تمنح بولندا أول لقب في البطولات الكبرى

باريس – أ.ف.ب: باتت الشابة إيجا شفيونتيك (19 عاما) أول رياضية من بولندا تحقق لقب بطولة كبرى في كرة المضرب، بعد فوزها في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة على الأميركية صوفيا كينن المصنفة رابعة 6-4 و6-1. وأصبحت شفيونتيك أصغر بطلة في رولان جاروس لدى السيدات منذ اليوغوسلافية-الأميركية مونيكا سيليز عام 1992 وثاني لاعبة فقط غير مصنفة تتوج بعد اللاتفية يلينا اوستابنكو عام 2017، واول لاعبة تتوج باللقب من دون ان تخسر أي مجموعة في البطولة منذ البلجيكية جوستين هينان عام 2007. ولم يسبق لشفيونتيك المصنفة 54 عالميا أن ذهبت أبعد من الدور الرابع في مشاركاتها السبع السابقة في الجراند سلام، كما لا تملك اي لقب في مسيرتها الاحترافية وكانت افضل نتيجة لها بلوغ نهائي دورة لوجانو السويسرية العام الماضي. وقالت بعد الفوز “لا أعرف حقيقة ما الذي يحصل، أنا سعيدة حقا، فرحة جدا لتواجد عائلتي هنا أخيرا، هذا امر جنوني، أنا لا أصدق”.

وتابعت “منذ عامين فزت بلقب جراند سلام في فئة الناشئات، شعرت وكأن الوقت مر بشكل سريع حقا”. وكانت شفيونتيك حققت في عام 2018 لقب بطولة ويمبلدون الانجليزية للناشئات، كما فازت في العام 2016 بلقب زوجي الناشئات في رولان جاروس الى جانب الاميركية كاتي ماكنيلي. وكانت شفيونتيك ثاني بولندية تخوض نهائي بطولة كبرى في العصر الحديث (1968) بعد أنييشكا رادفانسكا وصيفة ويمبلدون 2012، والثالثة في مجمل البطولات الكبرى بعد حلول يادفيجا يدرزيوفسكا وصيفة في رولان جاروس 1939، وذلك بعد مباراتين نهائيتين في ويمبلدون والولايات المتحدة في 1937. وكانت هذه المباراة اول نهائي “جراند سلام” يجمع لاعبتين بسن الـ21 أو اقل منذ استراليا المفتوحة عام 2008 عندما تغلبت الروسية ماريا شارابوفا على الصربية آنا ايفانوفيتش، والاول في رولان جاروس منذ عام 2003 عندما فازت هينان على مواطنتها كيم كلايسترز. ولم يسبق لكينن المتوجة بباكورة ألقابها الكبرى مطلع العام في أستراليا المفتوحة، وشفيونتيك أن تواجهتا في منافسات رابطة المحترفات (دبليو تي ايه)، إذ التقيتا مرة واحدة في بطولة رولان جاروس للناشئات عام 2016 عندما فازت البولندية في الدور الثالث. وكانت شفيونتيك أقصت في طريقها الى النهائي وصيفة العام الماضي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا من الدور الاول، ووصيفة عام 2014 الكندية أوجيني بوشار من الدور الثالث وحاملة اللقب عام 2018 والمصنفة اولى في البطولة الرومانية سيمونا هاليب في ثمن النهائي.