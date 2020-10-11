السبت القادم انطلاق موسم سباقات الخيل وفق إجراءات احترازية

الاقتصار على حضور الفرسان والمدربين

أكمل نادي سباق الخيل السلطاني كافة تحضيراته لانطلاق موسم سباقات الخيل 2020 – 2021 وذلك بعد موافقة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورنا (كوفيد 19) على استئناف اقامة موسم سباقات الخيل على مضمار الرحبة بولاية بركاء على أن تقام بدون تواجد الجمهور مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تكفل السلامة للجميع ومراعاة كافة الضوابط الصادرة بهذا الشأن من اللجنة العليا فيما يتعلق بالأفراد والمرافق.

واتخذ نادي سباق الخيل السلطاني العديد من الاشتراطات و الاجراءات الاحترازية لاقامة سباقات هذا الموسم وتم احاطة جميع الراغبين في المشاركة بالسباقات علما بتلك الاجراءات الاحترازية وستقام السباقات بدون حضور ملاك الخيل وبدون تواجد الجمهور وسيقتصر الحضور على المدربين الذين ستشارك خيولهم في يوم السباق والفرسان الذين سيشاركون في السباق وسياس الخيل الذين قام المدربون بأخذ تصريح لهم قبل يوم السباق والمنظمون الذين سيتابعون تطبيق هذه الاجراءات كل في مجال اختصاصه.

(20) سباقا

موسم سباقات الخيل 2020 – 2021 سيشهد إقامة (20) سباقا حيث سيقام السباق الأول يوم السبت 17 أكتوبر 2020 وسيقام السباق الثاني يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 وسيقام السباق الثالث يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 وسيقام السباق الرابع يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 وسيقام السباق الخامس يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 وسيقام السباق السادس يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 وسيقام السباق السابع يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 وسيقام السباق الثامن يوم السبت 19 ديسمبر 2020 وسيقام السباق التاسع يوم السبت 9 يناير 2021 وسيقام السباق العاشر يوم الجمعة 15 يناير 2021 وسيقام السباق الحادي عشر يوم السبت 23 يناير 2021 وسيقام السباق الثاني عشر يوم الجمعة 29 يناير 2021وسيقام السباق الثالث عشر يوم الخميس 4 فبراير 2021 وسيقام السباق الرابع عشر يوم الجمعة 12 فبراير 2021 وسيقام السباق الخامس عشر يوم السبت 20 فبراير 2021 وسيقام السباق السادس عشر يوم الخميس 4 مارس 2021 وسيقام السباق السابع عشر يوم السبت 13 مارس 2021 وسيقام السباق الثامن عشر يوم السبت 20 مارس 2021 وسيقام السباق التاسع عشر يوم الجمعة 2 ابريل 2021 وسيقام السباق الختامي يوم السبت 3 ابريل 2021.