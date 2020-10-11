اتحاد الطائرة ينظم حلقة عمل بعنوان بطارية الاختبارات البدنية للاعبي كرة الطائرة

ينظم الاتحاد العماني للكرة الطائرة يوم الاربعاء القادم حلقة عمل بعنوان (بطارية الاختبارات البدنية للاعبي كرة الطائرة) والتي يقدمها المحاضر الدولي شهاب الدين احمد الريامي المحاضر بالاتحادين الدولي والاسيوي والتي ستقام عبر برنامج زوم بمشاركة عدد من المدربين الوطنيين.

وتتضمن محاور حلقة العمل عددا من النقاط منها اهمية التقييم والاختبارات البدنية للرياضيين. وحدود التقييم والاختبارات للاعبي الكرة الطائرة. وأنواع الاختبارات والفحوصات البدنية للاعبي الكرة الطائرة. وبطارية الاختبارات البدنية والإرشادات والتعليمات الهامة عند تصميم البطارية. وتصميم بطارية الاختبارات البدنية للاعبي الكرة الطائرة. ونموذج لبطاريات الاختبارات البدنية( القديمة+ الحديثة). وبطارية الاختبارات البدنية والموسم التدريبي الرياضي. والتكنولوجيا في تقييم الاختبارات البدنية للاعبي الكرة الطائرة .

وسوف تقتصر هذه الحلقة على مدربي الكرة الطائرة بالسلطنة سواء بالمنتخبات الوطنية أو مدربي الأندية بمختلف الفئات على أن يفتح المجال في وقت لاحق لحضور الورشة لمدربي الكرة الطائرة من الخارج.

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