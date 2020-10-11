منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يعود للتجمع من جديد نوفمبر المقبل بمجمع بوشر

استعدادا للمشاركة في الدورة الخليجية والبطولات الآسيوية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

كشف طالب بن هلال مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية موعد عودة منتخبنا للتدريبات مجددا من خلال المعسكر التدريبي الداخلي الذي سيقام بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في الفترة من 15 وحتى 19 نوفمبر القادم والمعسكر التدريبي الثاني الذي سيكون خلال الفترة من 13 وحتى 17 ديسمبر المقبل، حيث كان آخر معسكر داخلي خاص بمنتخبنا في شهر فبراير الماضي ومن ذلك الحين لم يتجمع بسبب جائحة فيروس كورونا .وتأتي هذه المعسكرات في اطار الاستعدادات والتحضيرات للمشاركات الهامة التي سيخوضها منتخبنا في عام 2021 والتي تتضمن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الشاطئية الثالثة المقرر اقامتها بالكويت في شهر فبراير 2021 والمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا التي ستقام بتايلاند في شهر مارس القادم والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا شهر يوليو 2021 وكذلك المشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية التي ستقام بالصين شهر ابريل 2021 .

وقد أكد المدرب الوطني طالب هلال بان معسكرات شهري نوفمبر وديسمبر القادمين سيتم خلالها التركيز على زيادة معدل اللياقة البدنية والانسجام بين اللاعبين وتطبيق بعض التدريبات الفنية والتكتيكية ولن يخوض فيها اي مباريات ودية بينما ستكون مرحلة الاعداد الجادة للمنتخب بداية من شهر يناير 2021 والتي سيتم فيها تكثيف المعسكرات الداخلية والخارجية وخوض عدد من المباريات الودية ليكون المنتخب في جاهزية تامة لتحقيق نتائج مشرفة في البطولات التي يشارك فيها وتليق بسجله الحافل والذي يتضمن العديد من الالقاب المتنوعة والتي بدأ في حصدها منذ عام 2008 من خلال الظفر بالميدالية الذهبية الأولى في دورة الالعاب الآسيوية الشاطئية الأولى التي اقيمت في جزيرة بالي الأندونيسية عام 2008 ومنها بدأ مشوار حصد الألقاب في البطولات والدورات التي شارك فيها حيث من المتوقع أن تشهد قائمة منتخبنا لمعسكر نوفمبر إضافة بعض العناصر الجديدة نظرا لتعرض بعض اللاعبين في القائمة السابقة الى اصابات ستحرمهم من التواجد في تلك المعسكرات والتي ستكون بمثابة الفرصة السانحة للجهاز الفني للتعرف على المستوى الفني والبدني للعناصر المختارة ومدى الانسجام مع القائمة الحالية للمنتخب .