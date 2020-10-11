روبينيو يعود إلى سانتوس للمرة الرابعة

روبينيو يعود إلى سانتوس للمرة الرابعةعاد روبينيو المهاجم السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم للمرة الرابعة إلى صفوف فريقه سانتوس، حيث بدأ مسيرته الاحترافية قبل الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن سانتوس، النادي السابق للنجمين بيليه ونيمار، في بيان أن روبينيو (36 عاما) وقع على عقد مدته خمسة أشهر مقابل راتب رمزي بقيمة 1500 ريال (نحو 230 يورو)، ويتضمن العقد مكافآت في حال تحقيق الأهداف، بالإضافة إلى بند للتجديد لمدة عام وسبعة أشهر.

وكان روبينيو بلا ناد منذ أغسطس الماضي عندما انتهى عقده مع إسطنبول باشاك شهير بعد موسمين في تركيا حيث لعب مع سيفاسبور.

وبدأ روبينيو مسيرته الاحترافية مع سانتوس عام 2002 قبل انضمامه إلى ريال مدريد في 2005، ومنه إلى مانشستر سيتي عام 2008، حيث أعاره النادي الإنجليزي إلى سانتوس عام 2010.

وبانتهاء إعارته انتقل إلى ميلان الذي أعاره بدوره إلى سانتوس موسم 2014-2015، كما لعب مع غوانزو إيفرغراند الصيني موسم 2015-2016، وعاد إلى البرازيل للدفاع عن ألوان أتلتيكو مينيرو قبل الانتقال إلى صفوف سيفاسبور وباشاك شهير في تركيا.

وكالات