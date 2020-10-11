جيرو يقود تشكيل فرنسا أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

كشف ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن تشكيل منتخب بلاده لملاقاة نظيره المنتخب البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية. وجاء تشكيل المنتخب الفرنسي كالآتي: في حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: بنجامين بافارد - رافاييل فاران - كيمبمبي - لوكاس هيرنانديز خط الوسط: أدريان رابيو - نجولو كانتي - بول بوجبا خط الهجوم: كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - أولفييه جيرو. وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد دو فرانس ببفرنسا. ويتقاسم المنتخبان الفرنسي والبرتغالي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما.

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