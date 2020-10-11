موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي التشكيل الاساسي الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز ضمن منافسات المرحلة 33 لمسابقة الدوري. وضم التشكيل الإساسي علي لطفي لحراسة المرمي ومعه محمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وحسين الشحات وجونيور اجايي. وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق مساء أمس قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز . وأستبعد موسيماني محمد الشناوي حارس المرمي ومحمود متولي للإصابة وايمن اشرف لعدم الجاهزية الفنية . ويحتل الأهلي المركز الأول بعدما حسم لقب بطولة الدورى برصيد ٨٥ نقطة فيما يخوض بيراميدز صراعا شرسا مع الزمالك على المركز الثانى المؤهل لدوري أبطال أفريقيا علما بأن الزمالك سبخثم من رصيده ٣ نقاط فى نهاية الميابقة

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