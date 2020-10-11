لتحديد نقاط القوة والضعف.. أحمد سامي يدرس مصر المقاصة بالفيديو قبل المواجهة

وحقق سموحة فوزًا صعبًا في الوقت القاتل على حساب ضيفه الاتحاد السكندري، بنتيجة (2-1)، بالجولة الـ32 للدوري المصري الممتاز.

ومنح أحمد سامى اللاعبين راحه 48 ساعة بعد إلحاح اللاعبين حيث كان من المقررحصولهم على راحة 24 ساعة فقط ولكن حالة الإرهاق التى يعيشها اللاعبون والفوز على الاتحاد السكندرى والانفراد بالمركز الخامس أدت الى الموافقة على الراحة.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون يوم الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة مصر المقاصه يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ33 للدوري الممتاز.