لتحديد نقاط القوة والضعف.. أحمد سامي يدرس مصر المقاصة بالفيديو قبل المواجهة

جاء ذلك لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق الفيومي قبل المواجهة التي تجمع بينهما يوم الجمعة المقبل ضمن فعاليات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.
ويأمل أحمد سامي في تحقيق الفوز على منافسه مصر المقاصة من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة التي حققها الفريق الأزرق مؤخرا ليحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري.
ومن المقرر أن يعود اللاعبون يوم الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة مصر المقاصه يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ33 للدوري الممتاز.
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