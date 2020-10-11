الحداد يقود تشكيل الوداد في جولة الحسم للدوري المغربي

يحل نادي الوداد الرياضي، ضيفا ثقيلا على الفتح الرباطي، في المباراة التي ستجرى بملعب الأمير مولاي الحسن، لحساب الجولة الأخيرة من الدوري المغربي.

ووضع مساعد مدرب الوداد الرياضي، طارق شهاب، تشكيلة الفريق الأساسية الخاصة باللقاء والتي جاءت كالآتي:

التكتاوتي- عيطة الله- صلاح الدين السعيدي- يحيى جبران- الحداد- غباغبو- أووك- الكرتي- الحسنوني- رحيم- نصير.

ونجح فريق الوداد البيضاوي في تحقيق الانتصار في 16 مباراة من أصل 29 جولة خاضها في بطولة الدوري المغربي لكرة القدم، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الوداد البيضاوي إلى الخسارة في خمس مباريات فقط لا غير، بينما سقط فريق الوداد البيضاوي في فخ التعادل في 8 مباريات أخرى، ومن الناحية التهديفية نجح فريق الوداد البيضاوي في تسجيل 50 هدفًا في مرمى منافسيه، فيما استقبلت شباك فريق الوداد البيضاوي 27 هدفًا.