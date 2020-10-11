أعلن الكرواتي أنتي تشاشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز.
وضم التشكيل:
في حراسة المرمى: مهدي سليمان.
خط الدفاع: أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، محمد حمدي.
خط الوسط: محمود حمادة، نبيل دونجا، محمد فاروق، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل.
خط الهجوم: جون أنطوي. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
أحمد دعدور، عمر جابر، علي جبر، إسلام عيسي، طارق طه، إبراهيم حسن، محمد عطوة، محمد الجباس "دودو"، محمد فتحي.
وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز لملاقاة الأهلي في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.