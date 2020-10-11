بدر بانون يقود تشكيلة الرجاء في جولة الحسم للدوري المغربي

يستقبل نادي الرجاء الرياضي، بعد قليل، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس الدار البيضاء، نظيره الجيش الملكي، بالجولة الأخيرة من الدوري المغربي.

وكشف مدرب الرجاء، جمال السلامي، عن تشكيلة الفريق الأساسية التي ستواجه الجيش الملكي وهي كالآتي:

أنس الزنيتي- عبد الإله مدكور- بدر بانون- إلياس الحداد- عمر العرجون- سفيان رحيمي- أيوب نناح- محسن متولي- عبد الإله الحافيظي- محمد زريدة- فابريس نغاه.

ويسدل الستار مساء يومه الأحد رسميا على الجولة الأخيرة من منافسات البطولة الاحترافية، التي ستكشف عن هوية الفريق الذي سيتوج بدرع الدوري، والذي يتنافس عليه فريقا الرجاء والوداد البيضاويين.