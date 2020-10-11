فيدرر يهنئ نادال بتتويجه ببطولة رولان جاروس

ونجح الإسباني رافاييل نادال في الظفر بلقب رولان جاروس، مساء اليوم الأحد ، بالفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاثة مجموعات دون مقابل.

ونشر فيدرر رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك جاء فيها:"لطالما كنت أقدر صديقي رافاييل أقصى درجات الاحترام، كشخص وكبطل، كأعظم منافس لي على مر سنوات طويلة، أنا مؤمن بأننا اعتدنا دفع بعضنا البعض لنكون لاعبين أقوى."

وأضاف:" علاوة على ذلك، لي الشرف أن أهنئه على تتويجه بالبطولة رقم 20 في بطولات الجراند سلام.. إنه لأمر مدهش بشكل خاص أنه فاز الآن ببطولة رولان جاروس 13 مرة وهو أحد أعظم الإنجازات في الرياضة. كما أهنئ فريقه ، لأنه لا أحد يستطيع القيام بذلك بمفرده. آمل أن يكون 20 مجرد خطوة أخرى في الرحلة المستمرة لكلينا. أحسنت يا رافا. تستحقها".

وفرض نجم التنس الإسباني سيطرته على المباراة حيث حسم المجموعة الأولى بنتيجة 6 – صفر ، قبل أن يستفيق الصربي بشكل تدريجي ويحقق نقطتين في المجموعة الثانية التي حسمها الماتادور أيضًا لصالحه بنتيجة 6-2.

وفي المجموعة الثالثة كان الصربي ندًا صعبًا لنادال حيث انتهت بصعوبة بالغة بنتيجة 7-5 ليفوز نادال باللقب في نهاية المطاف للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

وبشكل إجمالي حصد نادال في المباراة التي استمرت لمدة ساعتين و 40 دقيقة ، 106 نقاط، مقابل 77 نقطة لديوكوفيتش.