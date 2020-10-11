حوار| الحسيني أحمد لاعب ديروط لــ”مصر فايف”: أمي كانت الداعم الوحيد ليا بعد وفاة أبويا.. وقدوتي في كرة القدم سيرجيو راموس

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محمد سياف - ابو ظبي - أجرى الحسيني أحمد، لاعب نادي إنبي وبتروجيت سابقاً ونادي ديروط حالياً، حوارًا مع جريدة “مصر فايف”، تحدث من خلاله عن مسيرته الكروية وبدايته كلاعب كرة قدم، وتحدث أيضاً خلال الحوار عن الأندية التي سبق ولعب بداخلها، ومثله الأعلى في كرة القدم.

تصريحات الحسيني أحمد لـ مصر فايف

1_ في البداية عرفنا بالنجم الحسيني أحمد ومن مواليد كام محافظة ايه ؟

بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية احب اشكرك وأشكر جريدة مصر فايف علي الحوار الجميل دا، انا أسمى الحسيني أحمد، مواليد 97 من محافظة الشرقية مركز ابو كبير.

2_ كيف كانت بداية الحسيني أحمد مع كرة القدم ؟

كُنت في مدرسة كورة مع كابتن السيد ابو النجا المُدرب اللي وقف جمبي في بداية حياتي، وكنت بتمرن في بلد إسمها “فاقوس” جمب بلدي، وأبويا اللي كان بيشجعني، وكان معايا علي طول، وبعد كده توفي والدي “الله يرحمة”، وكملت مسيرتي الكروية وكانت والدتي وأخواتي هم الداعم الوحيد ليا، ثم إنتقلت لنادي إنبي وقعدت داخل النادي 7 سنين، وداخل بتروجيت 3 سنين مع دكتور عطية السيد.

3_ ما هي الاندية التي سبق ولعبت لها ؟

إنبي وبتروجيت سابقاً، وديروط حالياً.

4_ من هو المدرب الذي كان له الفضل بعد ربنا في بروزك واكتشافك ؟

في بداية الطريق مدرسة الكورة، والسيد أبو النجا هو اللي حطني علي بداية الطريق، وبعدها إنبي كان كابتن أمام محمدين وكابتن علي يحيي، وبعد كدا اللي وقف جنبي وساعدني كتير الدكتور عطية السيد، ولما اتمرنت في بتروجيت كان الكابتن محمد ثابت وكابتن خالد صديق.

5_ كيف تري الحسيني أحمد في نادي ديروط ؟

كنت علي أمل نعمل موسم كويس، لكن الحظ والنتائج مكنتش في صفوفنا، وظروف النادي من تغير مدربين والجانب المالي مسعدتش الحسيني علي طموحة.

6_ هل تشعر بالراحة النفسية في نادي ديروط ؟

الحمد لله طبعاً موسم صعب، وكان أستاذ محمد رئيس النادي شخصية محترمة، كان وقف معايا والناس هنا عموماً طيبين.

7_ من هو الفريق المحبب لك بعد ناديك ؟

محلياً النادي الأهلي طبعاً، وعالمياً برشلونة النادي الكتالوني.

8_ من افضل لاعب في العالم من وجهة نظرك،ومن هو مثلك الأعلى محلياً ودولياً ؟

احسن لاعب من وجهة نظري محلياً وائل جمعة لاعب الأهلي السابق ومحمود حمدي الونش لاعب الزمالك، وعالمياً ليونيل ميسي وسيرجيو راموس، أما بالنسبة لـ قدوتي لاعب نادي ريال مدريد سيرجيو راموس.

9_ حدثنا عن عائلتك ؟

إحنا 4 ولاد وانا أصغر واحد، واللي كان دايماً واقف جنبي والدي وكان أقرب شخص ليا، وكان بيدعمني وبيشجعني علي أي حاجة بعملها، ووقف جمبي كتير وكان بيساعدني وكان دايماً في ضهري، ولكن ربنا افتكره “ربنا يرحمة” يارب، بعد وفاة ابويا كملت والدتي العظيمة مسيرتي الكروية، وكملت الدور بعده، وقفت جمبي وساعدتني أكمل مشواري في الكورة، وكانت بتقولي متسبش التعليم وكانت دايماً معايا عشان أكمل التعليم مع الكورة،انا ابويا وأمي ليهم دور كبير في حياتي، الفضل لربنا ثم هما وأخواتي دائماً بيشجعوني ووقفين في ضهري كمل رغم كل الصعوبات اللي شوفتها دايماً خليك ورا حلمك متسبوش واحنا معاك.

10_ من هم اصدقائك في غرفة الملابس ؟

لما كنت في بتروجيت كان اللاعب علاء انيستا، إنما في نادي إنبي كان أكرم توفيق، إنما ديروط في لاعب تحت الأنظار اسمه مرجان.

11_ ما طموحاتك خلال الفترة المقبلة ؟

أسعى لبذل مجهود مضعف لاعود إلى الدوري الممتاز، وسانتظر العروض المقدمة لإختيار الأنسب وأفكر أن ربنا يكرم بفرقة بتنافس لو ربنا موفقش وروحت فرقة دوري ممتاز، كل تفكيري دلوقتي إن ألعب دوري ممتاز وأسعى، ولكن هيجي بالإجتهاد والسعي والتوفيق الأول من ربنا.

12_ لعبت في ثلاث أندية “إنبي، بتروجيت، ديروط”.. من الأفضل من وجهة نظرك ؟

أحسن فتره كانت إنبي، لولا الإصابة كان زماني مكمل معاهم، الكباتن هناك علي أعلي مستوي في التعامل، واستفدت كتير منهم، الإصابة كانت هي سبب أن اسيب إنبي، وبتروجيت كان ليهم الفضل عليا في إنهم وقفوا جمبي في وقت صعب، دكتور عطيه السيد وطلعت معاهم كذا مره فوق مع كابتن محمد يوسف وكابتن طارق يحي.

13_ في نهاية الحوار حابب تختم كلامك بايه ؟

أشكر ربنا علي النعمة الكبيرة اللي انا فيها، وأشكر أسرتي اللي تعبت معايا والمدربين اللي استفدت منهم، وأشكر أصحابي لانهم علي طول بيدعموني، واسأل الله التوفيق في الخطوة اللي جايه وأكون سبب في فرحت أمي أو أخواتي وأصحابي اللي بذلوا أقصى مجهود معايا، وعايز اشكر أكرم توفيق علي وقفته جمبي، هو واحمد توفيق علي طول جمبي، بصراحة واقفين في ضهري ودول اكتر ناس بيساعدوني ومعهم محمد توفيق.

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