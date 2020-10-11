غداً.. انطلاق بطولة الجمهورية المفتوحة للسباحة بصنعاء

غداً.. انطلاق بطولة الجمهورية المفتوحة للسباحة بصنعاءتنطلق يوم غد الأثنين على مسبح نادي المدينة السياحية بصنعاء بطولة الجمهورية المفتوحة للسباحة التي تستمر خلال الفترة 12-13 أكتوبر وتقام بالتزامن مع احتفالات بلادنا بأعياد سبتمبر- أكتوبر- ونوفمبر بمشاركة أندية ومراكز في الأمانة وهي (نادي الشرطة – نادي مدينة سام- نادي صنعاء- الأكاديمية اليمنية- النادي اللبناني- المجمع الوطني) ومحافظات (عمران- حجة- تعز-ذمار –إب)..

وأوضح أمين عام الاتحاد مبروك الصبري أنه تم إقرار المشاركين وتحديد فئات المنافسة من خلال اجتماع فني بوجود المسؤول المختص فؤاد ياسين..

مبيناً أن البطولة تقام احتفاء من الاتحاد والسباحين بأعياد اليمن، خاصة في ظل ظروف العدوان والحصار، مؤكدا بأنهم سعداء بمشاركة القادمين من المحافظات رغم شحة الإمكانيات المادية، التي تجاوزها اللاعبون بالمشاركة والحضور الفاعل.

وأكد الصبري أنه تم الاتفاق على إقامة المنافسة في (سباحة حرة- سباحة صدر- سباحة ظهر- سباحة فراشة) بإجمالي 20 سباقاً وتشمل المنافسة لفئة الكبار فوق 19 سنة وفئة الشباب تحت 18 سنة وفئة الناشئين 14 سنة والأشبال 13 سنة، بالإضافة إلى فئة البراعم 11 سنة وتحت.