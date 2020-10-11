الـ VAR يؤكد قرار الحكم ويلغي هدف تقدم بيراميدز على الأهلي

نادي بيراميدز في مرمى الأهلي والذي سجله اللاعب أحمد ايمن منصور.
ويواجه الاهلي منافسه بيراميدز، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.
مرر عبد الله السعيد كرة عرضية من الجهة اليسرى تصل الى احمد ايمن منصور في الدقيقة ٣٧ من عمر المباراة، ويسكنها الشباك.
ولكن يحتسبها حكم المباراة تسللا، ويلغي الهدف ويطالب لاعبو بيراميدز بالعودة لخاصية الVAR.
ويتدخل الVAR ويقوم بتأكيد قرار الحكم ويلغي هدف التقدم لصالح نادي بيراميدز، ويبقى الوضع كما هو عليه بالتعادل السلبي.
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