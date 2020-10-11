كريستيانو رونالدو على رأس تشكيل منتخب البرتغال ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

كشف فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، عن تشكيل منتخب بلاده لملاقاة نظيره المنتخب الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية . وجاء تشكيل المنتخب البرتغالي كالآتي: في حراسة المرمى: روي باتريشيو خط الدفاع: نيلسون سيميدو - روبين دياز - بيبي - رافاييل جيريرو خط الوسط: دانيلو - برونو فيرنانديز - ويليام كارفايو خط الهجوم: برناندو سيلفا - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد دو فرانس بفرنسا وجاء تشكيل المنتخب الفرنسي كالآتي: في حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: بنجامين بافارد - رافاييل فاران - كيمبمبي - لوكاس هيرنانديز خط الوسط: أدريان رابيو - نجولو كانتي - بول بوجبا خط الهجوم: كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - أولفييه جيرو.

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