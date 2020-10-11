مصادر: الأهلى يفقد كهربا أمام الوداد المغربي

ويواجه الأهلي منافسه بيراميدز في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ال٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.

وحل أليو بادجي مهاجم الأهلي بديلاََ، لكهربا في الدقيقة ١١ من عمر المباراة كتبديل مبكر للمارد الأحمر.

وضم التشكيل الأساسي للنادي الأهلي: علي لطفي لحراسة المرمى ومعه محمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي قفشة ومحمود كهربا وحسين الشحات وجونيور اجايي. وتشكيل بيراميدز يضم: في حراسة المرمى: مهدي سليمان. خط الدفاع: أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، محمد حمدي. خط الوسط: محمود حمادة، نبيل دونجا، محمد فاروق، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل. خط الهجوم: جون أنطوي.

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