كهربا يخرج باكيا بعد إصابته في مباراة الأهلي وبيراميدز.. فيديو

سقط محمود كهربا لاعب فريق النادي الأهلي في منتصف ملعب مباراة الشياطين الحمر وبيراميدز دون أن يشترك معه أحد، وتم استدعاء الجهاز الطبي، وخرج محمود كهربا منقولاََ على الفور إلى أقرب مستشفى.

وغادر محمود عبد المنعم كهربا ملعب المباراة بعد إصابته في الدقائق الأولى من الشوط الأول .

ويواجه الأهلي منافسه بيراميدز في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ ٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.

وحل أليو بادجي مهاجم الأهلي بديلاََ، لـ كهربا في الدقيقة ١١ من عمر المباراة كتبديل مبكر للمارد الأحمر.