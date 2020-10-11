مصادر: إصابة كهربا بشد في العضلة الخلفية ويغيب عن مباراة الأهلي و الوداد في دوري الأبطال

ويواجه الأهلي منافسه بيراميدز في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ال٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.
وحل أليو بادجي مهاجم الأهلي بديلاََ، لكهربا في الدقيقة ١١ من عمر المباراة كتبديل مبكر للمارد الأحمر.
وعلم " دوت الخليج" أن التشخيص المبدئي لإصابة كهربا هو إصابته بشد في العضلة الخلفية، ما يعني استحالة لحاقه بمباراة الوداد في دوري أبطال أفريقيا.
ويخضع كهربا غدًا لفحص طبي لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابه.
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