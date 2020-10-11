الأهلي وبيراميدز.. بكاء كهربا بعد إصابة عنيفة وإنذار عبد الله السعيد الأبرز في 30 دقيقة

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي ومنافسه بيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء المقام حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ النادي الأهلي المباراة بقوة هجومية ملحوظة، ووصل لمنطقة جزاء بيراميدز أكثر من مرة وكانت الكرة الأهم كانت في الدقيقة ٥ من عمر المباراة.

وصلت الكرة من جونيور اجاي لأحمد فتحي في الجبهة اليسرى ومررها داخل منطقة الجزاء ولكن تعود له مرة أخرى ويسددها بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة ٧ من عمر المباراة توغل أليو ديانج من منتصف ملعب بيراميدز ومرر كرة الى منطقة الجزاء لتصل الى حسين الشحات وينفرد بالمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز ويسددها الشحات ولكن يتصدى لها المهدي.

وسقط كهربا في منتصف الملعب دون أن يشترك معه أحد، وتم استدعاء الجهاز الطبي، وخرج محمود كهربا منقولاََ بسيارة الاسعافات.

وحل أليو بادجي مهاجم الأهلي بديلاََ، لكهربا في الدقيقة ١١ من عمر المباراة كتبديل مبكر للمارد الأحمر.

وهدد بيراميدز مرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي، في الدقيقة ١٤ من عمر المباراة، عن طريق كرة عرضية من احمد ايمن منصور سددها محمد فاروق، ولكن مرت بجوار المرمى.

وبدأ بيراميدز في الدخول في أجواء المباراة، ووصل بالكرة في الجبهة اليمنى، ناحية عبد الله السعيد أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

وحصل بيراميدز على ركلة ركنية مرتين وتصدى لهما عبد الله السعيد ولكن لم تسدد كرة وحيدة على مرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

وسقط مجدي أفشة بعد تدخل من عبد الله السعيد حصل الأخير على إنذار بسببه خلال كرة في وسط الملعب، واستدعى أفشة الجهاز الطبي بإشارة سريعة، ولكن تم الاطمئنان عليه واستمر في الملعب.

وسدد اليو بادجي كرة صاروخية في الدقيقة ٣٠ من عمر المباراة لم يتمكن المهدي سليمان السيطرة عليها وارتدت من يده ولكن أخرجها دفاع بيراميدز قبل أن يقتنصها أحد لاعبي المارد الأحمر.

وضم التشكيل الإساسي للنادي الأهلي:

علي لطفي لحراسة المرمي ومعه محمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وحسين الشحات وجونيور اجايي.

وتشكيل بيراميدز يضم:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة، نبيل دونجا، محمد فاروق، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي.