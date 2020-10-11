15 دقيقة.. الأهلي يهاجم بقوة وكهربا يخرج مصابا وبيراميدز يهدد مرمى علي لطفي

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي ومنافسه بيراميدز بالتعادل السلبي، والمقامة حاليًا على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ النادي الأهلي المباراة بقوة هجومية ملحوظة، ووصل لمنطقة جزاء بيراميدز أكثر من مرة، وكانت الكرة الأهم في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

ووصلت الكرة من جونيور أجاي لأحمد فتحي في الجبهة اليسرى ومررها داخل منطقة الجزاء ولكن تعود له مرة أخرى وسددها بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة ٧ من عمر المباراة توغل أليو ديانج من منتصف ملعب بيراميدز ومرر كرة الى منطقة الجزاء لتصل الى حسين الشحات وينفرد بالمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز ويسددها الشحات ولكن يتصدى لها المهدي.

وسقط كهربا في منتصف الملعب دون أن يشترك معه أحد، وتم استدعاء الجهاز الطبي، ووخرج محمود كهربا منقولاََ بسيارة الاسعافات.

وحل أليو بادجي مهاجم الأهلي بديلاََ، لكهربا في الدقيقة ١١ من عمر المباراة كتبديل مبكر للمارد الأحمر.

وهدد بيراميدز مرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي، في الدقيقة ١٤ من عمر المباراة، عن طريق كرة عرضية من احمد ايمن منصور سددها محمد فاروق، ولكن مرت بجوار المرمى.

وضم التشكيل الأساسي للنادي الأهلي:

علي لطفي لحراسة المرمي ومعه محمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وحسين الشحات وجونيور اجايي.

وتشكيل بيراميدز يضم:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة، نبيل دونجا، محمد فاروق، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي.