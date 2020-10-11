إنجلترا تفوز على بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

افتتح روميلو لوكاكو التسجيل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، قبل أن يعادل ماركوس راشفورد النتيجة للإنجليز بنفس الكيفية في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.
وفي الشوط الثاني، سجل ماسون ماونت الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 64، ليحصد منتخب بلاده نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الإنجليزي لـ 7 نقاط، محتلًا المركز الأول في المجموعة، فيما توقف رصيد المنتخب البلجيكي عند 6 نقاط في المركز الثاني.
ودخلت إنجلتر المباراة بتشكيل مكون من:
تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة بلجيكا:
حراسة المرمى: بيكفورد.
خط الدفاع: كايل وكر، ماجواير، داير، أرنولد.
خط الوسط: ريس، هندرسون، تريبير.
خط الهجوم: ماونت، كالفيرت - راشفورد.
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