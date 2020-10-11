الأهلي وبيراميدز.. الأحمر يبدع ويتألق رغم النقص العددي في 75 دقيقة

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي ومنافسه بيراميدز بالتعادل السلبي من دون أهداف في اللقاء المقام حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول..

بدأ النادي الأهلي المباراة بقوة هجومية ملحوظة، ووصل لمنطقة جزاء بيراميدز أكثر من مرة وكانت الكرة الأهم كانت في الدقيقة ٥ من عمر المباراة.

وصلت الكرة من جونيور اجاي لأحمد فتحي في الجبهة اليسرى ومررها داخل منطقة الجزاء ولكن تعود له مرة أخرى وسددها بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة ٧ توغل أليو ديانج من منتصف ملعب بيراميدز ومرر كرة الى منطقة الجزاء لتصل الى حسين الشحات الذى انفرد بالمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز وسددها الشحات و تصدى لها المهدي.

وسقط كهربا في منتصف الملعب دون أن يشترك معه أحد، وتم استدعاء الجهاز الطبي، وخرج محمود كهربا على سيارة الاسعافات.

وحل أليو بادجي مهاجم الأهلي بديلاََ، لكهربا في الدقيقة ١١ من عمر المباراة كتبديل مبكر للمارد الأحمر.

وهدد بيراميدز مرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي، في الدقيقة ١٤ من عمر المباراة، عن طريق كرة عرضية من احمد ايمن منصور سددها محمد فاروق، ولكن مرت بجوار المرمى.

وبدأ بيراميدز في الدخول في أجواء المباراة، ووصل بالكرة في الجبهة اليمنى، ناحية عبد الله السعيد أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

وحصل بيراميدز على ركلة ركنية مرتين وتصدى لهما عبد الله السعيد ولكن لم تسدد كرة وحيدة على مرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

وسقط مجدي افشة بعد اصطدامه مع عبد الله السعيد خلال كرة في وسط الملعب، واستدعى أفشة الجهاز الطبي بإشارة سريعة، ولكن تم الاطمئنان عليه واستمر في الملعب.

وسدد اليو بادجي كرة صاروخية في الدقيقة ٣٠ من عمر المباراة لم يتمكن المهدي سليمان السيطرة عليها وارتدت من يده ولكن أخرجها دفاع بيراميدز قبل أن يقتنصها أحد لاعبي المارد الأحمر.

وتمكن بيراميدز من تسجيل هدف في مرمى الأهلي عن طريق احمد ايمن منصور.

مرر عبد الله السعيد كرة عرضية من الجهة اليسرى تصل الى احمد ايمن منصور في الدقيقة ٣٧ من عمر المباراة، واسكنها الشباك ولكن احتسبها حكم المباراة تسلل، ولغي الهدف ويطالب لاعبي بيراميدز بالعودة لخاصية الVAR.

وتدخل الVAR وأكيد قرار الحكم والغي هدف التقدم لصالح نادي بيراميدز، ويبقى الوضع كما هو عليه بالتعادل السلبي.

واصطدم عمرو السولية لاعب الأهلي بمحمود حمادة لاعب بيراميدز في الدقيقك ٤٢ من عمر المباراة وسقط لاعب بيراميدز أرضاََ واحتسبها الحكم خطأ وأشهر البطاقة الصفراء في وجه السولية.

واستدعى الVAR حكم المباراة لمراجعة الكرة وتبين أن السولية يقصد ايذاء اللاعب فاحتسبها الحكم خطأ مقصود وأشهر البطاقة الحمراء في وجه السولية.

وبعد هذا الطرد استمر الأهلي في المباراة ب ١٠ لاعبين فقط ويبدأ موسمياني المدير الفني للمارد الأحمر ترتيب خطوطه مرة اخرى.

وتوغل مجدي افشة بين دفاعات بيراميدز في الدقيقة ٤٨ من عمر المباراة، ومرر كرة بينية لأليو بادجي الذي سددها بقوة وترتطم في يد احمد ايمن منصور.

واحتسب حكم المباراة محمود البنا ركلة جزاء لصالح الأهلي، وتصدى لها مجدي افشة ولكن كان لها المهدي سليمان حارس مرمى الأهلي بالمرصاد وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

الشوط الثاني..

في بداية شوط المباراة الثاني أجرى الأهلي وبيراميدز تغييرات في أرض الملعب، دفع موسيماني بأحمد الشيخ بدلاََ من أليو بادجي.

وبيراميدز أشرك ابراهيم حسن بدلاََ من ابراهيم عادل لاعب الجبهة اليمنى.

حصل الأهلي على ركلة حرة من منطقة مميزة في الدقيقة ٤٧، مررها أحمد فتحي عرضية رائعة ولكن مرت من جميع اللاعبين الى خارج المرمى.

وصل ابراهيم حسن لاعب بيراميدز بالكرة من الجبهة اليمنى، ومرر عرضية على رأس جون انطوي الذي سددها ولكن أعلى من المرمى.

وشن بيراميدز هجوماََ نارياََ على الأهلي ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

استحوذ بيراميدز على الكرة لفترة طويلة، انتهت بتسديدة صاروخية من ابراهيم حسن ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الأهلي في الدقيقة ٥٥ من عمر المباراة.

واستمر بيراميدز في وضع لاعبي الأهلي في منطقة جزائهم باحترافية شديدة، وواصل عملية الهجوم.

وحصل الاهلي على ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليمنى في الدقيقة ٥٨، ولكن لم تنفذ بشكل جيد ووصلت الكرة مرة أخرى بين اقدام لاعبي بيراميدز.

واستغل بيراميدز النقص العددي عند الأهلي، وأحكم صفوفه، وواصل بيراميدز الضغط على دفاع الأهلي ولكن بدون أهداف.

وقرر أليو ديانج قطع مشوار طويل بمفردة، وتوغل بين لاعبي بيراميدز في الدقيقة ٧٢ وسدد كرة قوية ولكن تصدى لها المهدي سليمان.

وفي كرة منظمة من بيراميدز مرر ابراهيم حسن عرضية على رأس جون انطوي ولكن لم يتقنها في تسديدها على مرمى الاعلي.

وسدد مجدي افشة صاروخية في الدقيقة ٧٥ من عمر المباراة يمنعها القائم الأيمن للمهدي سليمان حارس بيراميدز من دخول الشباك.