ضرب لاعب بيراميدز.. الحكم يطرد عمرو السولية بعد العودة لـ VAR

اصطدم عمرو السولية لاعب الأهلي بـ محمود حمادة لاعب بيراميدز في الدقيقة ٤٢ من عمر المباراة وسقط لاعب بيراميدز أرضاََ واحتسبها الحكم خطأ وأشهر البطاقة الصفراء في وجه السولية.

ويواجه الأهلي منافسه بيراميدز، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.

واستدعى الـ VAR حكم المباراة لمراجعة الكرة وتبين أن السولية يقصد إيذاء اللاعب فاحتسبها الحكم خطأ مقصود وأشهر البطاقة الحمراء في وجه السولية.

وبعد هذا الطرد يستمر الأهلي في المباراة بـ ١٠ لاعبين فقط ويبدأ موسمياني المدير الفني للمارد الأحمر ترتيب خطوطه مرة اخرى.

وضم التشكيل الأساسي للنادي الأهلي:

علي لطفي لحراسة المرمي ومعه محمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وحسين الشحات وجونيور اجايي.

وتشكيل بيراميدز يضم:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة، نبيل دونجا، محمد فاروق، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي.