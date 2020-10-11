"أفشة" يهدر ركلة جزاء للأهلي في شوط أول سلبي أمام بيراميدز

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومنافسه بيراميدز، بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ النادي الأهلي المباراة بقوة هجومية ملحوظة، ووصل لمنطقة جزاء بيراميدز أكثر من مرة وكانت الكرة الأهم في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

وصلت الكرة من جونيور اجايي لأحمد فتحي في الجبهة اليسرى ومررها داخل منطقة الجزاء ولكن تعود له مرة أخرى وسددها بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 7 توغل أليو ديانج من منتصف ملعب بيراميدز ومرر كرة الى منطقة الجزاء لتصل الى حسين الشحات الذى انفرد بالمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز وسددها الشحات و تصدى لها المهدي.

وسقط كهربا في منتصف الملعب دون أن يشترك معه أحد، وتم استدعاء الجهاز الطبي، وخرج محمود كهربا على سيارة الاسعافات.

وحل أليو بادجي مهاجم الأهلي بديلاََ، لكهربا في الدقيقة 11 من عمر المباراة كتبديل مبكر للمارد الأحمر.

وهدد بيراميدز مرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي، في الدقيقة 14 من عمر المباراة، عن طريق كرة عرضية من احمد ايمن منصور سددها محمد فاروق، ولكن مرت بجوار المرمى.

وبدأ بيراميدز في الدخول في أجواء المباراة، ووصل بالكرة في الجبهة اليمنى، ناحية عبد الله السعيد أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

وحصل بيراميدز على ركلة ركنية مرتين وتصدى لهما عبد الله السعيد ولكن لم تسدد كرة وحيدة على مرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

وسقط مجدي افشة بعد اصطدامه مع عبد الله السعيد خلال كرة في وسط الملعب، واستدعى أفشة الجهاز الطبي بإشارة سريعة، وتم الاطمئنان عليه واستمر في الملعب.

وسدد اليو بادجي كرة صاروخية في الدقيقة30 من عمر المباراة لم يتمكن المهدي سليمان من السيطرة عليها وارتدت من يده ولكن أخرجها دفاع بيراميدز قبل أن يقتنصها أحد لاعبي المارد الأحمر.

وتمكن بيراميدز من تسجيل هدف في مرمى الأهلي عن طريق احمد ايمن منصور وتم الغاؤه بداعي التسلل.

مرر عبد الله السعيد كرة عرضية من الجهة اليسرى تصل الى احمد ايمن منصور في الدقيقة 37 من عمر المباراة، واسكنها الشباك ولكن احتسبها حكم المباراة تسللا، وألغي الهدف ويطالب لاعبو بيراميدز بالعودة لخاصية الVAR.

وتدخل الVAR وأكد قرار الحكم والغي هدف التقدم لصالح نادي بيراميدز، ليبقى الوضع كما هو عليه بالتعادل السلبي.

واصطدم عمرو السولية لاعب الأهلي بمحمود حمادة لاعب بيراميدز في الدقيقك 42 من عمر المباراة وسقط لاعب بيراميدز أرضاََ واحتسبها الحكم خطأ وأشهر البطاقة الصفراء في وجه السولية.

واستدعى الVAR حكم المباراة لمراجعة الكرة وتبين أن السولية يقصد ايذاء اللاعب فاحتسبها الحكم خطأ مقصودا وأشهر البطاقة الحمراء في وجه السولية.

وبعد هذا الطرد استمر الأهلي في المباراة ب10 لاعبين فقط ويبدأ موسمياني المدير الفني للمارد الأحمر ترتيب خطوطه مرة اخرى.

وتوغل مجدي افشة بين دفاعات بيراميدز في الدقيقة 48 من عمر المباراة، ومرر كرة بينية لأليو بادجي الذي سددها بقوة وترتطم في يد احمد ايمن منصور.

واحتسب حكم المباراة محمود البنا ركلة جزاء لصالح الأهلي، وتصدى لها مجدي أفشة ولكن كان لها المهدي سليمان حارس مرمى الأهلي بالمرصاد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

وضم التشكيل الأساسي للنادي الأهلي:

علي لطفي لحراسة المرمي ومعه محمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وحسين الشحات وجونيور اجايي.

وتشكيل بيراميدز يضم:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة، نبيل دونجا، محمد فاروق، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي.