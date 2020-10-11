قناة الأهلي تكشف موقف كهربا من اللحاق بمباراة الوداد في دوري أبطال أفريقيا

كشف مراسل قناة النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن موقف محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول بالنادي، من اللحاق بالمباراة المقبلة أمام الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مراسل النادي الأهلي لاستوديو القناة لمباراة الفريق أمام بيراميدز، أن كهربا شعر بشد خفيف في العضلة الخلفية، وسيتم عمل أشعة غدًا الاثنين للاعب للاطمئنان عليه والوقوف على حجم إصابته وقد يلحق بمباراة الوداد.