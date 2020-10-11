قناة الأهلي تكشف موقف كهربا من اللحاق بمباراة الوداد في دوري أبطال أفريقيا

وقال مراسل النادي الأهلي لاستوديو القناة لمباراة الفريق أمام بيراميدز، أن كهربا شعر بشد خفيف في العضلة الخلفية، وسيتم عمل أشعة غدًا الاثنين للاعب للاطمئنان عليه والوقوف على حجم إصابته وقد يلحق بمباراة الوداد.
ويواجه الأهلي بيراميدز في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ال٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.
وحل أليو بادجي مهاجم الأهلي بديلاََ، لكهربا في الدقيقة ١١ من عمر المباراة كتبديل مبكر للمارد الأحمر.
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