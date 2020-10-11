تقدم فريق الجيش الملكي في النتيجة أمام مضيفه الرجاء الرياضي بملعب مركب محمد الخامس بهدف دون مقابل، فى الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بالمغرب.
أحرز الهدف الوحيد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الجيش والرجاء، اللاعب جوزيف كيدي كنادو، في الدقيقة الـ 42.
من جانبه، تعادل فريق الوداد نتيجة التعادل بهدف لكل فريق أمام مضيفه الفتح الرياضي، بنفس الجولة من الدوري المغربي.
ووقع الفريق الرباطي الهدف الأول عن طريق اللاعب جوزيف كومبوس ضربة جزاء، في الدقيقة الـ 32، ووقع هدف التعادل لفريق الوداد اللاعب كباكبو جونيور ماكبي في الدقيقة الـ 41 من الشوط الأول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منافسا الأهلي والزمالك.. الوداد يتعادل في الشوط الأول والرجاء متأخر في جولة حسم الدوري المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.