منافسا الأهلي والزمالك.. الوداد يتعادل في الشوط الأول والرجاء متأخر في جولة حسم الدوري المغربي

تقدم فريق الجيش الملكي في النتيجة أمام مضيفه الرجاء الرياضي بملعب مركب محمد الخامس بهدف دون مقابل، فى الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بالمغرب.

أحرز الهدف الوحيد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الجيش والرجاء، اللاعب جوزيف كيدي كنادو، في الدقيقة الـ 42.

من جانبه، تعادل فريق الوداد نتيجة التعادل بهدف لكل فريق أمام مضيفه الفتح الرياضي، بنفس الجولة من الدوري المغربي.

ووقع الفريق الرباطي الهدف الأول عن طريق اللاعب جوزيف كومبوس ضربة جزاء، في الدقيقة الـ 32، ووقع هدف التعادل لفريق الوداد اللاعب كباكبو جونيور ماكبي في الدقيقة الـ 41 من الشوط الأول.