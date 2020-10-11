نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني وموقف هازارد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق ريال مدريد عودة منافسات الدوري الاسباني مجددا بعد أن توقفت بسبب بدء المنافسات الدولية والقارية، حيث تخوض المنتخبات الأوروبية بطولة دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 في نسختها الثانية، بينما تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وتخوض بعض المنتخبات الأفريقية والأسيوية مباريات ودية، من المقرر أن تعود منافسات الليغا الاسبانية الي جانب الدوريات الأوروبية الأخري بعد انتهاء التوقف الدولي المقرر يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2020.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

يتصدر ريال مدريد بقيادة المدرب زين الدين زيدان جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بفارق مباراة واحدة عن منافسه التاريخي نادي برشلونة الذي لعب 3 مباريات، بينما خاض الريال 4 مباريات فاز في ثلاثة وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام ريال سوسيداد في افتتاح الدوري.

وسيواجه المرينغي بعد انتهاء التوقف الدولي علي ملعبه “ألفريدو دي ستيفانو” نظيره فريق قادش الصاعد حديثاً لليغا، يوم السبت 10/17 في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

ذكريات آليمة لريال مدريد أمام قادش

يعد ذكر اسم فريق قادش بمثابة ذكري مؤلمة لجماهير المرينغي بعد الواقعة الغريبة التي حدثت يوم 2 ديسمبر عام 2015 في بطولة كأس ملك اسبانيا حيث تم اقصاء الريال من الدور 32 للبطولة علي يد فريق قادش الذي كان يلعب في الدرجة الثانية حينها، ولم تكن نتيجة المباراة هي التي تسببت في خروج النادي الملكي، ولكن مشاركة لاعب ريال مدريد السابق الروسي دينيس تشيريشيف في المباراة هو الذي أقصي فريقه من البطولة.

فقد كان المهاجم الروسي من المفترض إنه موقوف لحصوله علي ثلاث إنذارت في المسابقة في الموسم المنصرم 2014، وكان يلعب حينها لصالح فياريال “علي سبيل الإعارة” حيث حصل علي إنذاره الثالث في آخر مباراة لفياريال في البطولة، ووفقا للقوانين فإن اللاعب الروسي مُعاقب بالإيقاف مباراة واحدة في الموسم الجديد للبطولة حتي إذا انتقل لفريق جديد، وبالتالي بعد عودته للريال كانت العقوبة موقعة عليه.

ومع ذلك حدث خطأ إداري فادح من جانب الطاقم الفني ومسؤلي ريال مدريد كان بمثابة “فضيحة” كبري تحدثت عنها جميع الصحف الرياضية في العالم؛ حيث قام “رفائيل بينيتيز” مدرب المرينغي وقتها بإشراك تشيريشيف في المباراة رغم إيقافه، وانتهت المباراة بفوز الريال بنتيجة 3-1، ولكن بعدها بأيام أصدرت لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني قرار بإقصاء ريال مدريد من بطولة الكوبا دي راي لمخالفة اللوائح والقوانين بعد إشراك لاعب موقوف في المباراة.

موقف هازارد من المشاركة في مباراة ريال مدريد القادمة

تحوم الشكوك حول مدي إمكانية مشاركة البلجيكي إدين هازارد في مباراة ريال مدريد القادمة أمام قادش حيث كان ريال مدريد قد أعلن يوم 30 سبتمبر عن تعرض اللاعب لإصابة عضلية في ساقه اليسري، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة شهر.

ولكن أكدت تقارير صحفية أن هازارد يتعافي بشكل أسرع مما كان متوقع، ومن المرجح أن يعود للملاعب قبل الموعد المفترض فيه عودته، و أضافت التقارير إنه ربما سيشارك لدقائق معدودة أمام قادش أو شاختار دونستيك في دوري الأبطال بعد أن يجتمع أولا مع زيدان لمعرفة تطورات إصابته، ومدي قدرته علي المشاركة في المباريات.