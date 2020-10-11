أنتي تشاتشيتش: سعيد بأداء بيراميدز أمام الأهلي ونلعب من أجل الفوز

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، إنه سعيد بأداء الفريق أمام الأهلي، مؤكدا أن فريقه لعب من أجل الفوز، وواجه أقوى فريق في مصر وبطل الدوري.

وأضاف الكرواتي أنتي تشاتشيتش، "أهنئ فريقي على الأداء القوي، وعدد المباريات المتتالية بلا خسارة"، مشددا على أن الفريق يقدم مباريات قوية وراضٍ بالنقطة.

وأوضح أنه قبل المباراة واجه صعوبات متمثلة في استبعاد "علي جبر، وعمر جابر" بسبب الإجهاد، وحصد نقطة أمام الأهلي أمر جيد، وبيراميدز أتيحت له فرص عديدة، وحاول استغلال النقص العددي، وما تزال فرصة المنافسة على المركز الثاني متاحة.

وأشار إلى أنه سيعمل على تجهيز لاعبيه لمباراة طلائع الجيش في كأس مصر، وغلق ملف الدوري مؤقتًا؛ خاصةً أن المباراة صعبة ولا تقبل القسمة على اثنين، ثم يبدأ التحضر لنصف نهائي الكونفدرالية أمام حوريا كوناكري الغيني.