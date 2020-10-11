منافس الزمالك.. الرجاء بطلا للدوري المغربي للمرة الـ 12 في تاريخه

تمكن فريق الرجاء الرياضي من الظفر بلقب النسخة الحالية من الدوري المغربي لكرة القدم، بعد تفوقه قبل لحظات، على ضيفه الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف واحد بملعب محمد الخامس، بالجولة الأخيرة من الدوري.

ووقع الهدف الوحيد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الجيش والرجاء اللاعب جوزيف كيدي كنادو في الدقيقة الـ 42.

ووقع هدفي فريق الرجاء اللاعب عبد الإله الحافيظي.

وتوج الرجاء بلقبه الـ 12 بعد آخر لقب توج به النسور الخضر سنة 2013، ليرفع بذلك الفريق الأخضر حصيلة من ألقاب الدوري إلى 12 لقبا، مقابل 10 مرات في المركز الثاني.

من جانبه، فاز فريق الوداد بهدفين مقابل هدف واحد أمام مضيفه الفتح الرياضي، بنفس الجولة.

تقدم الفريق الرباطي بالهدف الأول عن طريق اللاعب جوزيف كومبوس ضربة جزاء، في الدقيقة الـ 32، ووقع هدف التعادل لفريق الوداد اللاعب كباكبو جونيور ماكبي في الدقيقة الـ 41 من الشوط الأول، قبل ان يضيف اللاعب زهير المترجي، الهدف الثاني لفريق الوداد.