طرد السولية وإهدار ركلة جزاء.. ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز

انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه بيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ النادي الأهلي المباراة بقوة هجومية ملحوظة، ووصل لمنطقة جزاء بيراميدز أكثر من مرة وكانت الكرة الأهم كانت في الدقيقة ٥ من عمر المباراة.

وسقط كهربا في منتصف الملعب دون أن يشترك معه أحد، وتم استدعاء الجهاز الطبي، وخرج محمود كهربا على سيارة الاسعافات.

وحل أليو بادجي مهاجم الأهلي بديلاََ، لكهربا في الدقيقة ١١ من عمر المباراة كتبديل مبكر للمارد الأحمر.

وسقط مجدي افشة بعد اصطدامه مع عبد الله السعيد خلال كرة في وسط الملعب، واستدعى أفشة الجهاز الطبي بإشارة سريعة، ولكن تم الاطمئنان عليه واستمر في الملعب.

وسدد اليو بادجي كرة صاروخية في الدقيقة ٣٠ من عمر المباراة لم يتمكن المهدي سليمان السيطرة عليها وارتدت من يده ولكن أخرجها دفاع بيراميدز قبل أن يقتنصها أحد لاعبي المارد الأحمر.

وتمكن بيراميدز من تسجيل هدف في مرمى الأهلي عن طريق احمد ايمن منصور.

مرر عبد الله السعيد كرة عرضية من الجهة اليسرى تصل الى احمد ايمن منصور في الدقيقة ٣٧ من عمر المباراة، واسكنها الشباك ولكن احتسبها حكم المباراة تسلل، ولغي الهدف ويطالب لاعبي بيراميدز بالعودة لخاصية الVAR.

وتدخل الVAR وأكد قرار الحكم والغي هدف التقدم لصالح نادي بيراميدز، ويبقى الوضع كما هو عليه بالتعادل السلبي.

واصطدم عمرو السولية لاعب الأهلي بمحمود حمادة لاعب بيراميدز في الدقيقك ٤٢ من عمر المباراة وسقط لاعب بيراميدز أرضاََ واحتسبها الحكم خطأ وأشهر البطاقة الصفراء في وجه السولية.

واستدعى الVAR حكم المباراة لمراجعة الكرة وتبين أن السولية يقصد ايذاء اللاعب فاحتسبها الحكم خطأ مقصود وأشهر البطاقة الحمراء في وجه السولية.

وبعد هذا الطرد استمر الأهلي في المباراة ب ١٠ لاعبين فقط ويبدأ موسمياني المدير الفني للمارد الأحمر ترتيب خطوطه مرة اخرى.

وتوغل مجدي افشة بين دفاعات بيراميدز في الدقيقة ٤٨ من عمر المباراة، ومرر كرة بينية لأليو بادجي الذي سددها بقوة وترتطم في يد احمد ايمن منصور.

واحتسب حكم المباراة محمود البنا ركلة جزاء لصالح الأهلي، وتصدى لها مجدي افشة ولكن كان لها المهدي سليمان حارس مرمى الأهلي بالمرصاد وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

وشن بيراميدز هجوماََ نارياََ على الأهلي ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

استحوذ بيراميدز على الكرة لفترة طويلة، انتهت بتسديدة صاروخية من ابراهيم حسن ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الأهلي في الدقيقة ٥٥ من عمر المباراة.

واستمر بيراميدز في وضع لاعبي الأهلي في منطقة جزائهم باحترافية شديدة، وواصل عملية الهجوم.

واستغل بيراميدز النقص العددي عند الأهلي، وأحكم صفوفه، وواصل بيراميدز الضغط على دفاع الأهلي ولكن بدون أهداف.

وسدد مجدي افشة صاروخية في الدقيقة ٧٥ من عمر المباراة يمنعها القائم الأيمن للمهدي سليمان حارس بيراميدز من دخول الشباك.

وانتهى الشوط الثاني والمباراة بالتعادل السلبي بدون اهداف، وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط اللقاء ويصبح الاهلي ٨٦ نقطة، بينما يرتفع رصيد بيراميدز الى ٦٤ نقطة وتشتغل المنافسه مع الزمالك على المركز الثاني.