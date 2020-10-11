منافس الأهلي.. رغم خسارته الدوري في الجولة الأخيرة.. الوداد يفوز على الفتح ويضمن المشاركة الإفريقية

ضمن الوداد الرياضي تواجده بدوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، بانتصاره مساء اليوم الأحد، على مُضيفه الفتح الرباطي، بهدفين مقابل واحد في المباراة التي جرت في ملعب الحسن،بالجولة الأخيرة للدوري المغربي.

وكان الفريق المُضيف سباقا للتسجيل عند الدقيقة الـ32 من ركلة جزاء نفذها اللاعب جوزيف كومبوس، قبل أن يعدل الوداد النتيجة في الدقيقة الـ41 بواسطة غباغبو.

وبحث الوداد عن هدفه في نصف اللقاء الثاني إلى غاية الدقيقة الـ88 الذي شهد لهدف انتصار الفريق الأحمر.