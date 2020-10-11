إنجلترا تهزم بلجيكا وتتصدر المجموعة الثانية
قلب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 - 1 على نظيره البلجيكي يوم الأحد باستاد "ويمبلي" في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بدوري القسم الأول من بطولة دوري أمم أوروبا.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث بادر المنتخب البلجيكي بالتقدم بهدف سجله روميلو لوكاكو من ضربة جزاء في الدقيقة 16 وتعادل ماركوس راشفورد للمنتخب الإنجليزي بهدف من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 39 .
وفي الشوط الثاني، سجل ماسون مونت هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 65 ليعرقل المنتخب الإنجليزي الانطلاقة الناجحة في النسخة الحالية من دوري أمم أوروبا إذ مني المنتخب البلجيكي بالهزيمة الأولى له في البطولة بعدما استهل مسيرته في هذه النسخة بانتصارين متتاليين، فيما رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى سبع نقاط ليتصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام نظيره البلجيكي الذي تراجع للمركز الثاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنجلترا تهزم بلجيكا وتتصدر المجموعة الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.