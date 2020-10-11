إنجلترا تهزم بلجيكا وتتصدر المجموعة الثانية

إنجلترا تهزم بلجيكا وتتصدر المجموعة الثانيةقلب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 - 1 على نظيره البلجيكي يوم الأحد باستاد "ويمبلي" في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بدوري القسم الأول من بطولة دوري أمم أوروبا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث بادر المنتخب البلجيكي بالتقدم بهدف سجله روميلو لوكاكو من ضربة جزاء في الدقيقة 16 وتعادل ماركوس راشفورد للمنتخب الإنجليزي بهدف من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني، سجل ماسون مونت هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 65 ليعرقل المنتخب الإنجليزي الانطلاقة الناجحة في النسخة الحالية من دوري أمم أوروبا إذ مني المنتخب البلجيكي بالهزيمة الأولى له في البطولة بعدما استهل مسيرته في هذه النسخة بانتصارين متتاليين، فيما رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى سبع نقاط ليتصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام نظيره البلجيكي الذي تراجع للمركز الثاني.