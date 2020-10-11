كرواتيا تهزم السويد وتحقق فوزها الأول
استعاد المنتخب الكرواتي لكرة القدم بعضاً من اتزانه في بطولة دوري أمم أوروبا وانتزع فوزا غاليا 2 - 1 على نظيره السويدي يوم الأحد في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الأول في البطولة.
وأنهى المنتخب الكرواتي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني سجل ماركوس بيرغ هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 66 قبل أن يحسم المنتخب الكرواتي المباراة لصالحه بهدف سجله أندري كراماريتش في الدقيقة 84.
وحصد المنتخب الكرواتي أول ثلاث نقاط له في المجموعة لينفرد بالمركز الثالث فيما ظل المنتخب السويدي بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرواتيا تهزم السويد وتحقق فوزها الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.