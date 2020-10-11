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هالاند يتألق ويقود النرويج إلى هزيمة رومانيا

اكتسح المنتخب النرويجي ضيفه الروماني 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني بدوري أمم أوروبا لكرة القدم. هالاند يتألق ويقود النرويج إلى هزيمة رومانيااكتسح المنتخب النرويجي ضيفه الروماني 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني بدوري أمم أوروبا لكرة القدم. وتقمص إيرلينج هالاند دور البطولة للمنتخب النرويجي بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 13 و64 و74، فيما سجل الهدف الرابع ألكسندر سورلوت في الدقيقة 39. ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، بفارق نقطتين أمام المنتخب الروماني الذي توقف رصيده عند أربع نقاط في المركز الثاني، مؤقتا أيضا.

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