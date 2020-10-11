سيد عبد الحفيظ: مباراة بيراميدز بروفة قوية لمواجهة الوداد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مواجهة بيراميدز التي أقيمت مساء اليوم على ا‏ستاد القاهرة وانتهت بالتعادل السلبي كانت بروفة قوية للفريق قبل مواجهة الوداد في ذهاب ‏نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا‎‎.

وقال مدير الكرة إن الأهلي كان الأقرب إلى تحقيق الفوز، إلا أن التوفيق لم يكن حليف الفريق ‏بعد إهدار ركلة الجزاء وتصدي القائم لفرصة أخرى لمجدي أفشة.‏

ووجه عبد الحفيظ التحية للاعبين على الروح والمستوى الذي قدموه خلال المباراة، رغم لعب ‏الفريق بعشرة لاعبين من الدقيقة 40 بعد طرد عمرو السولية.

وأشاد بمستوى اللاعبين الشباب ‏الذين شاركوا في مباراة اليوم، واصفًا إياهم بالكنز الذي تربى داخل جدران النادي ويحملون ‏شخصية الأهلي.

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وأكد مدير الكرة أن محمود كهربا سيخضع لاختبار طبي غدًا لتحديد حجم الإصابة والاطمئنان ‏على حالته، معربًا عن أمله فى لحاق اللاعب بمباراة الوداد في ذهاب نصف نهائي ‏دوري الأبطال.

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ونوه عبد الحفيظ بأن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على تواصل معه للاطمئنان على ‏الفريق قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام الفريق المغربي.‏

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد أن الفريق أغلق ملف مباراة بيراميدز، وجاهز لمواجهة ‏الوداد، والجميع على قلب رجل واحد لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مواجهة العودة ‏بالقاهرة.