التعادل يحسم موقعتي فرنسا والبرتغال وإيطاليا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية

فرض المنتخب البرتغالي، التعادل على نظيره الفرنسي سلبيًا بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية .

المباراة لم تشهد فرصًا خطيرة من الطرفين، في ظل استحواذ للمنتخب الفرنسي على الكرة دون أن تسنح له فرصًا حقيقية للتسجيل.

وقام حكم المباراة بإلغاء هدفًا للمنتخب البرتغالي عن طريق المدافع بيبي في الدقيقة 74، بسبب تواجده في موقع تسلل.

وبعدها بدقيقة سدد بول بوجبا كرة أرضية بعيدة المدى، لكنها كانت في منتصف مرمى باتريشيو حارس البرتغال الذي تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 91، كان كريستيانو رونالدو قريبًا من تسجيل هدف الانتصار للبرتغال، لكن هوجو لوريس تصدى لتسديدته القوية ببراعة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخبين البرتغالي والفرنسي للنقطة السابعة في المركزين الأول والثاني في المجموعة.

وفي المجموعة الأولى، خيم التعادل السلبي على مباراة منتخبي بولندا وإيطاليا، كما فاز المنتخب الدنماركي على نظيره الأيسلندي بثلاثية نظيفة في المجموعة الثانية.