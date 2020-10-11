وزير الرياضة يشهد احتفالية نادي النادي بانتصارات أكتوبر المجيدة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الأحد الاحتفالية التي يقيمها نادي النادي بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة بحضور اللواء اركان حرب حمدي بخيت، واللواء أركان حرب نصر سالم.
بدأت الإحتفالية بالسلام الجمهورى ثم جلسة طرح فيها اللواء حمدي بخيت واللواء نصر سالم العديد من البطولات الخاصة بالانتصار وصولًا إلى السلام واستعادة سيناء كاملة .
وأشاد وزير الشباب والرياضة بدور القوات المسلحة المصرية عبر الزمن مؤكدًا أن تاريخها يدعو للفخر والاعتزاز .
وطالب الدكتور أشرف صبحي الشباب المصري بعدم الانسياق خلف افكار جماعات التطرف والإرهاب الهدامة .
كما شهدت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية تضمنت عددا من الأغاني الوطنية منها " ابنك يقولك يا بطل ، يا حبيبتي يا مصر ، عاش اللي قال ،صباح الخير يا سينا ، شايلين في ايدينا سلاح ".
وكرم وزير الشباب والرياضة مجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية مؤكدًا أن الدولة المصرية لاتنسى أبنائها ممن ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن .
وفي نهاية الحفل أهدى وزير الشباب والرياضة درع الوزارة للسادة اللواء حمدي بخيت واللواء نصر سالم ، كما وجه لهم الدعوة لاستكمال سلسلة حديث ذكريات انتصار أكتوبر على مسرح وزارة الشباب والرياضة بحضور الشباب المصري.
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