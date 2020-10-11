«سيدات سلة الأهلي» يفوز على الغابة 102 - 33

فاز الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي على فريق الغابة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وشهدت تفوقًا واضحًا للاعبات الأهلي، وسيطرن على مجريات اللعب، لتنتهي بفوز الفريق بنتيجة ١٠٢-٣٣.

وكان «ناشئات الأهلي» تحت «١٦ سنة مرتبط» لكرة السلة بالنادي قد حقق الفوز على نظيره فريق الغابة بنتيجة 55-24، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار منافسات دوري المرتبط.

ويلتقي «سيدات السلة» غدًا الإثنين مع الزمالك على صالة مركز شباب الجزيرة، في تمام الثامنة مساء، في إطار منافسات دوري المرتبط.