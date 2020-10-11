سلة سموحة رجال تحت 20 سنة تواصل الانتفاضة بفوز مهم على الأوليمبي

واصل فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 20 سنة رجال بقيادة الكابتن محمد مصطفي رزق إنتصاراته في مباريات دوري منطقة الإسكندرية وحقق فوزه الثاني علي التوالي وتغلب علي نظيره الأوليمبي القوي 61/55 معوضا خسارته من نفس الفريق خلال أيام. وقدم الفريق عرضا ممتعا وأدار الجهاز الفني المباراة ببراعة واقتدار وظهر الفريق عملاقا أمام ندا قويا ومحترما وتفوق أبناء رزق علي أشقائهم في الأوليمبي بجدارة. وتلقي خسارتين أمام سبورتنج 63/69 والأوليمبي 41/62. ويقع سموحة ضمن فرق المجموعة الأولي (مجموعة الموت) والتي تضم معه الأوليمبي وسبورتنج والاتحاد بالإضافة إلي سموحة. ويضم الفريق النجوم: مازن محمد وسيف الدين محمد ومروان هادي وخالد محمد ومحمد سامح وعمر محمد وسيف الدين هاني ومازن أحمد وأحمد حسام الدين وزياد كرم وأدهم طارق ومصطفى محمود وأحمد ناصر وشهاب الدين علي وأحمد شريف ومحمد حسن وعبد الرحمن تامر وأحمد ممدوح. ويضم الجهاز الفني: الكابتن محمد مصطفي رزق مدرب والكابتن تامر محمود ابراهيم حسين مساعد مدرب والكابتن هاني سليمان إداري والدكتور أحمد صيام طبيب والدكتور محمد محرم بدني والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإدارى والكابتن أيمن مطراوى رئيس القطاع والمدير الفنى لكرة السلة.

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