تعرف على أرقام وإنجازات صفقة الشباب السعودي الجديدة

أعلن نادي الشباب السعودي رسميًا عن التعاقد مع التشيلي الدولي إيجور ليشنوفسكي لتدعيم خط دفاع “شيخ الأندية” بالموسم الرياضي الجديد 2020/21.

وجاء تعاقد الشباب مع إيجور ليشنوفسكي بعد رحيل المدافع الجزائري جمال بلعمري هذا الصيف إلى أولمبيك ليون الفرنسي بعد سنوات من التألق بقميص “الليوث”.

ووقع الشباب مع ليشنوفسكي عقدًا احترافيًا لمدة سنتين مع أفضلية التجديد ليمثل الفريق قادمًا من كروز أزول المكسيكي.

ودعّم الشباب صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات استعدادًا للمنافسة في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية أبرز إنجازات اللاعب.

1- وُلد إيغور في 7 مارس 1994 “26 عامًا” في مقاطعة بينافلور بدولة تشيلي لأب نمساوي، وهو لاعب كرة قدم يجيد اللعب في مركز المدافع.

2- والتحق بناشئي فريق أونيفرسيداد دي تشيلي عام 2002 وصعد لتمثيل الفريق الأول في 2011 واستمر معهم حتى 2014.

3- إيغور قدم مستوى مميز مع أونيفرسيداد وجذب اهتمام بعض الأندية المحلية إضافة إلى تشيلسي الانجليزي لكنه في أواخر يونيو 2014 وقع عقدًا لـ4 سنوات مع بورتو البرتغالي والتحق بالفريق الثاني “ب”.

4- تمت إعارته إلى سبورتينج خيخون من يناير حتى يونيو 2016 وقضى فترة إعارة أخرى مع ريال بلد الوليد حتى يونيو 2017 ثم عاد إلى بورتو ليتم بيعه إلى نيكاكسا المكسيكي.

5- وبعد موسم واحد مع نيكاكسا انتقل إلى كروز أزول في الدوري المكسيكي وظهر في 76 مباراة وسجل هدفين وذلك حسب أرقامه على موقع ترانسفير ماركت.

6- على المستوى الدولي؛ كان متواجدًا مع المنتخب التشيلي في مختلف فئاته السنية وساهم في وصول فريق تحت 20 عامًا إلى كأس العالم في تركيا وكان قائدًا وانضم للمنتخب الأول في 2014.

7- بطولاته مع الأندية:

توج مع أونيفرسيداد دي تشيلي بدوري الدرجة الأولى التشيلي وكأس تشيلي 2012/13 وكوبا سود أمريكانا 2011 أما مع نيكاكسا حصد كأس المكسيك ومع كروز أزول؛ كأس المكسيك وكأس السوبر وكأس الدوري.