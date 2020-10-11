بيتسو موسيماني يكشف تفاصيل إصابة كهربا وبادجي أمام بيراميدز

أبدي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حزنه الشديد لغياب أكثر من لاعب سواء للإصابة أو الإجهاد خلال الفترة الماضية.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي اليوم أن فريقه يفقد لاعب أو اكثر للإصابة خلال كل مباراة ولن يشتكي من هذا الأمر.

واضاف :" محمود كهربا خرج بسبب شد في العضلة الخلفية وسوف يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه ونفس الأمر بالنسبة لأليو بادجي "

وأوضح :"فوز الرجاء بالدوري المغربي لا يعني ان ذلك يمنحنا دفعة نفسية افضل قبل لقاء الوداد" .

وتعادل الفريق ‏الأول لكرة القدم بالأهلي سلبيًّا مع بيراميدز، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 33 ‏في بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الأهلي رصيده إلى‏ ٨٦ نقطة.

وشهدت المباراة الكثير من الأحداث، حيث غادر محمود كهربا ملعب المباراة في الدقيقة العاشرة للإصابة، وألغى «الفار» هدفًا لبيراميدز بسبب التسلل، وأشهر محمود البنا، حكم المباراة، البطاقة الحمراء لـ«عمرو السولية» في الدقيقة ٤٤، وأهدر مجدي أفشة ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلالضائع. فى الشوط الاول

.