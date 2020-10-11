شاهد.. البروفة النهائية لحفل افتتاح أولمبياد الطفل المصري

انتهت منذ قليل البروفة الأخيرة لفعاليات حفل افتتاح أولمبياد الطفل المصري التي يحيها الفنان هشام عباس، وتقام غدًا بالمركز الأولمبي بالمعادي بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنظم فعاليات أولمبياد الطفل المصري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط استعدادات قوية لخروج الحفل بشكل مبهر.
ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح العديد من العروض، منها عرض تايكونودو فني، وعرض كاراتيه بمشاركة ٢٠٠ من طلائع الجيزة، وعروض رياضية فنية من سموحة بالإسكندرية، وعرض فني مركز شباب الشلالات، وعرض فني من بورسعيد، بجانب فقرة فنية للفنان هشام عباس بمشاركة طلائع المحافظات وأغنية جديدة تم تنفيذها لأولمبياد الطفل المصري.
وشهدت التصفيات الإقليمية لأولمبياد الطفل المصري الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منافسة كبيرة بين الطلائع فى كافة محافظات الجمهورية على مدار الفترة الماضية.
ويأتي ذلك تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لأولمبياد الطفل انطلاقًا من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة فى التربية البدينة والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التى تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحيًا وبدنيًا يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أطلق شعلة أولمبياد الطفل في أغسطس الماضي من المركز الأوليمبي بالمعادي وتبعها إيقاد الشعلة في مختلف المحافظات بهدف خلق جيل جديد قادر علي تحمل المسئولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة ، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات ويأتي ذلك تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لأولمبياد الطفل انطلاقًا من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة فى التربية البدينة والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التى تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحيًا وبدنيًا.
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