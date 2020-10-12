تامر النحاس: الأهلي يوثق عقد مروان محسن نهاية شهر أكتوبر

كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، موعد توثيق مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد "النحاس"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "مروان محسن جدد عقده مع الأهلي، وتوثيق العقد مجرد وقت، فاللاعب يركز مع الفريق بشكل كامل".

وتابع "بمجرد نهاية الموسم الجاري وبداية الموسم المقبل سيقوم النادي بتوثيق العقود وسيكون ذلك في نهاية شهر أكتوبر الجاري".

وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه بيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة خرج الفريقان بنقطة من اللقاء، ليصبح الأهلي ٨٦ نقطة، بينما يرتفع رصيد بيراميدز إلى ٦٤ نقطة، وتشتعل المنافسة مع الزمالك على المركز الثاني.

وغاب مروان محسن عن قائمة مباراة اليوم بسبب الشعور بالإجهاد، وكان قدم مستوى مميزا خلال الفترة الأخيرة وسجل هدفين في مرمى إنبي.