هاني حتحوت: بيراميدز خلق منافسة في الدوري الممتاز.. فيديو

وأضاف «أتوقع مع مرور السنوات سنشهد صراعا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على حصد اللقب».
وحسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 86 نقطة، وبيراميدز إلى 64 نقطة خلف الزمالك في المركز الثاني بـ 65 نقطة ليشتعل الصراع على المركز الثاني.
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