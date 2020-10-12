وأضاف "الجبالي"، في مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "دوت الخليج"، "من تعرض للإصابة بفيروس كورونا سيف الدين الخاوي وليس الجزيري".
ونفى مهند عون، وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي، إصابته بفيروس كورونا أثناء معسكر المنتخب.
وقال "عون"، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، "فرجاني ساسي بخير، وقام بعمل التحاليل الطبية، وجاءت نتائجها سلبية".
وأكد مصدر مقرب من اللاعب التونسي، أن فرجاني تعرض لإصابة عضلية قبل مباراة منتخب نسور قرطاج أمام السودان، ولم يشارك فيها أو يجلس على مقاعد البدلاء.
وأشار المصدر إلى أن فرجاني لن يلتحق ببعثة المنتخب التونسي المسافرة للنمسا تفاديًا لتفاقم إصابته، وأنه سيلتحق ببعثة الزمالك في المغرب يوم الثلاثاء المقبل.
ويواجه نادي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد الجبالي: فرجاني ساسي تعرض لـ نزلة برد وليس كورونا.. وتشابه الأسماء وراء شائعة إصابة الجزيري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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