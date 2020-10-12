سفير مصر بالمغرب يكشف موعد وصول الأهلي والزمالك إلى كازابلانكا

أكد أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، أن ترتيبات استقبال الأهلي والزمالك وبيراميدز بدأت منذ فترة.

وقال إبراهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة" دوت الخليج"، : "الأهلي والزمالك يصلان المغرب الثلاثاء في أوقات مختلفة بسبب استقلال كل منهما طائرة خاصة".

وأكمل: "شرط دخول المغرب خضوع جميع الأفراد لمسحة كورونا بحد أقصى 72 ساعة".