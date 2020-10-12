الرياضة

سفير مصر بالمغرب يكشف موعد وصول الأهلي والزمالك إلى كازابلانكا

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أكد أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، أن ترتيبات استقبال الأهلي والزمالك وبيراميدز بدأت منذ فترة.

وقال إبراهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة" دوت الخليج"، : "الأهلي والزمالك يصلان المغرب الثلاثاء في أوقات مختلفة بسبب استقلال كل منهما طائرة خاصة". 

وأكمل: "شرط دخول المغرب خضوع جميع الأفراد لمسحة بحد أقصى 72 ساعة".

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة للكشف عن فيروس كورونا استعدادا للسفر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 18 من الشهر الجاري.

كان الاتحاد الأفريقي قد طلب إجراء اللاعبين لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا.

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