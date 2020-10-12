وقال إبراهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة" دوت الخليج"، : "الأهلي والزمالك يصلان المغرب الثلاثاء في أوقات مختلفة بسبب استقلال كل منهما طائرة خاصة".
وأكمل: "شرط دخول المغرب خضوع جميع الأفراد لمسحة كورونا بحد أقصى 72 ساعة".
كان الاتحاد الأفريقي قد طلب إجراء اللاعبين لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بالمغرب يكشف موعد وصول الأهلي والزمالك إلى كازابلانكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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