متحدث «الرجاء»: الزمالك مرحب به في المغرب ونسعى لتقديم مباراة مشرفة للكرة العربية ..فيديو

قال سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، إن عزيمة لاعبي الفريق منحتنا فوزًا مستحقًا على الجيش الملكي في إطار المسابقة المحلية.

أضاف "وهبي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة "دوت الخليج"، "كنا على بعد دقائق من خسارة اللقب المحلي".

ولفت إلى أن الزمالك مرحب به في المغرب، ونسعى لتقديم مباراة مشرفة لكرة القدم العربية، مردفًا «تركيزنا في الفترة الماضية كان على المسابقة المحلية، والفترة المقبلة سيكون التركيز على البطولة القارية».